«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу
Щоб скористатися е-підписом, треба оновити застосунок «Дія» до останньої версії
Українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відтепер європейські країни зможуть перевірити накладений підпис і встановити, хто саме підписав документ. Зараз функція працює у режимі бета-тесту.
Щоб скористатися нею, треба оновити застосунок «Дія» до останньої версії, і там автоматично зʼявляться два варіанти підпису – за українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA).
«Процес не змінився. Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі – і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо», – пояснив Федоров.
Під час бета-тесту підписати документ з «Дія.Підпис-EU» можна на двох платформах: Іg.gov.ua (ICEI) та у сервісі документообігу «Вчасно».
Раніше повідомлялося, що українці в «Дії» можуть отримати електронне судове рішення.
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