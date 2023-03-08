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У «Дії» з’явилася нова послуга

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У «Дії» з’явилася нова послуга
фото ілюстративне

У «Моєму будівництві» відображаються документи, переважно створені після липня 2020 року

Тепер на порталі «Дія» можна перевірити статус документів будівельної сфери. У кабінеті громадянина розробили новий розділ «Моє будівництво». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Розробили новий розділ у кабінеті громадянина - Моє будівництво, де відображаються всі документи з будівництва, у яких ви вказані як замовник. Переглядайте коротку інформацію чи статус розгляду документа за кілька кліків», – йдеться у повідомленні.

При цьому перейти в розділ «Моє будівництво» може як фізична особа, так і юридична. Для цього знадобиться електронний підпис – КЕП чи «Дія.Підпис».

У «Моєму будівництві» відображаються документи, переважно створені після липня 2020 року. Саме тоді зʼявилася Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

«Документи підтягнуться незалежно від форми подання – через ЦНАП чи онлайн у «Дії», – додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що у «Дії» можна знову отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. З початком повномасштабного вторгнення держреєстри було вимкнено з міркувань безпеки.

Теги: будівництво послуги

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