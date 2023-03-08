Українці зможуть замовити автомобільні номери онлайн: коли запрацює послуга
На даний момент сервіс онлайн-вибору автомобільних номерів працює, але дозволяє лише переглянути вільні комбінації цифр і букв
В Україні запустять онлайн-сервіс, за допомогою якого можна буде замовити автомобільний номер. Такий наказ МВС № 10 (від 17 січня 2023 року) набуде чинності 3 червня. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.
Драп'ятий уточнив, що автомобілісти зможуть обрати номер авто через електронний кабінет водія та забронювати його. Якщо бажана комбінація цифр і букв відноситься до платної, то тут же можна буде її і оплатити.
Броня номера діятиме 10 днів. За ці дні потрібно буде відвідати обраний сервісний центр МВС та завершити реєстрацію транспортного засобу із цим номером.
«Впровадження нового функціоналу стане черговим кроком у напрямі цифровізації, забезпеченні прозорого та зручного алгоритму отримання однієї з найпопулярніших послуг», – наголосив Драп'ятий.
На даний момент сервіс онлайн-вибору автомобільних номерів працює, але дозволяє лише переглянути вільні комбінації цифр і букв, а також дізнатися про їх вартість, але забронювати номер авто поки не можна.
Раніше повідомлялося, що Рада пропонує за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів карати конфіскацією авто.
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