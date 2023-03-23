Головна Техно Авто
search button user button menu button

«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу
фото ілюстративне

Зареєструватися на бета-тест можна у чатботі

Міністерство цифрової трансформації доопрацювало послугу шерингу автомобіля в «Дії» й запускає бета-тестування послуги скасування. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Раніше ви ділилися своїм техпаспортом з іншою людиною, тепер зможете скасувати шеринг – якщо більше не актуально або хочете поділитися авто з іншою людиною», – зазначив міністр.

У бета-тестуванні мають брати участь одразу двоє людей: власник авто та водій, якому шерять авто. Обом потрібно мати «Дія.Підпис» та вже пошерений автомобіль. Після тестування треба буде написати свій відгук.

«Шеринг авто – надзвичайно зручна послуга. Ви можете дати право керувати авто іншій людині з будь-якого куточка світу. Під час війни це особливо актуальна потреба», – додав він.

Федоров зазначив, що за пів року понад 103 тисячі людей поділилися своїми автомобілями. Зареєструватися на бета-тест можна у чатботі.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть замовити автомобільні номери онлайн.

Читайте також: Що покласти у тривожну валізу водіям автомобілів: список необхідних речей
Теги: автомобіль Міністерство цифрової трансформації України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що покласти у тривожну валізу водіям автомобілів: список необхідних речей
Що покласти у тривожну валізу водіям автомобілів: список необхідних речей
21 березня, 08:10
Українці зможуть замовити автомобільні номери онлайн: коли запрацює послуга
Українці зможуть замовити автомобільні номери онлайн: коли запрацює послуга
8 березня, 12:26
В Україні з'являться нові автомобільні номери: що зміниться
В Україні з'являться нові автомобільні номери: що зміниться
28 сiчня, 02:18

Авто

«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу
«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу
Українці зможуть замовити автомобільні номери онлайн: коли запрацює послуга
Українці зможуть замовити автомобільні номери онлайн: коли запрацює послуга
Нардепи пропонують Раді передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ
Нардепи пропонують Раді передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ
У лютому в Україні зріс продаж нових авто: названо лідерів ринку
У лютому в Україні зріс продаж нових авто: названо лідерів ринку
Латвія передаватиме Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі
Латвія передаватиме Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі
Верховна Рада готує новий штраф для водіїв
Верховна Рада готує новий штраф для водіїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
12K
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7754
Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України
6683
Чому Бужанський волав «нільзя»! Список депутатів, які блокували прощання з Росією
5622
Росією шириться небезпечна хвороба: деталі
5476
Якими мають бути пенсії в Україні: КСУ ухвалив рішення

Новини

Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Сьогодні, 11:30
ДТП за участю нардепа Володимира Гевка: з'явилися нові деталі
Сьогодні, 11:00
Росія перекидає в Україну танки часів СРСР: ISW оцінив наслідки для окупантів
Сьогодні, 06:36
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту