«Дія» запустила у тестовому режимі ще одну послугу

Зареєструватися на бета-тест можна у чатботі

Міністерство цифрової трансформації доопрацювало послугу шерингу автомобіля в «Дії» й запускає бета-тестування послуги скасування. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Раніше ви ділилися своїм техпаспортом з іншою людиною, тепер зможете скасувати шеринг – якщо більше не актуально або хочете поділитися авто з іншою людиною», – зазначив міністр.

У бета-тестуванні мають брати участь одразу двоє людей: власник авто та водій, якому шерять авто. Обом потрібно мати «Дія.Підпис» та вже пошерений автомобіль. Після тестування треба буде написати свій відгук.

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«Шеринг авто – надзвичайно зручна послуга. Ви можете дати право керувати авто іншій людині з будь-якого куточка світу. Під час війни це особливо актуальна потреба», – додав він.

Федоров зазначив, що за пів року понад 103 тисячі людей поділилися своїми автомобілями. Зареєструватися на бета-тест можна у чатботі.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть замовити автомобільні номери онлайн.