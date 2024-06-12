У «Дії» запрацювала послуга е-Підприємець
Новою послугою зможуть користуватися майбутні підприємці та ті, хто вже має бізнес
У «Дії» запустили нову послугу е-Підприємець. Вона об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через «Дію» – і все готово», – йдеться у повідомленні.
Послуга е-Підприємець обʼєднує 10 інших послуг, а саме:
- державна реєстрація ФОП;
- державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
- державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
- подання вакансій;
- державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
- державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту
- реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
- реєстрація платником податку на додану вартість;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
- відкриття банківського рахунку.
Як зазначив Федоров, е-Підприємець може сам запропонувати набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно.
Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а ті, хто вже має бізнес – можуть отримати додаткові послуги, а саме Витяги, декларації й результати надання послуг в «Дії».
Як повідомлялося, на порталі «Дія» впроваджено послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.
До слова, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».
Коментарі — 0