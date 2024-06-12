У «Дії» запрацювала послуга е-Підприємець

Новою послугою зможуть користуватися майбутні підприємці та ті, хто вже має бізнес

У «Дії» запустили нову послугу е-Підприємець. Вона об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через «Дію» – і все готово», – йдеться у повідомленні.

Послуга е-Підприємець обʼєднує 10 інших послуг, а саме:

державна реєстрація ФОП;

державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;

державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

подання вакансій;

державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;

державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту

реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;

реєстрація платником податку на додану вартість;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

відкриття банківського рахунку.

Як зазначив Федоров, е-Підприємець може сам запропонувати набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно.

Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а ті, хто вже має бізнес – можуть отримати додаткові послуги, а саме Витяги, декларації й результати надання послуг в «Дії».

Як повідомлялося, на порталі «Дія» впроваджено послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.

До слова, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».