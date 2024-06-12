Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У «Дії» запрацювала послуга е-Підприємець

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У «Дії» запрацювала послуга е-Підприємець
Нова послуга у «Дії» полегшує відкриття власної справи
фото з відкритих джерел

Новою послугою зможуть користуватися майбутні підприємці та ті, хто вже має бізнес

У «Дії» запустили нову послугу е-Підприємець. Вона об'єднує 10 інших і полегшує відкриття власної справи. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через «Дію» – і все готово», – йдеться у повідомленні.

Послуга е-Підприємець обʼєднує 10 інших послуг, а саме:

  • державна реєстрація ФОП;
  • державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
  • державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
  • подання вакансій;
  • державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
  • державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту
  • реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
  • реєстрація платником податку на додану вартість;
  • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
  • відкриття банківського рахунку.

Як зазначив Федоров, е-Підприємець може сам запропонувати набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Далі користувач сам вибере, що йому потрібно.

Сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а ті, хто вже має бізнес – можуть отримати додаткові послуги, а саме Витяги, декларації й результати надання послуг в «Дії».

Як повідомлялося, на порталі «Дія» впроваджено послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.

До слова, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

Читайте також: Керівник «Дії» мобілізувався до ЗСУ
Теги: бізнес бізнесмен Михайло Федоров Дія послуги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку року 343 українці подали до суду, аби їх визнали неплатоспроможними
Стало відомо, скільки українців визнали банкрутами у 2024 році
10 червня, 09:48
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та його дружина Бегонья Гомес потрапили у судовий скандал
Дружина прем'єра Іспанії постане перед судом: у чому її звинувачують
5 червня, 11:06
Найпопулярнішими виявилися зміна директора компанії та адреси реєстрації
Понад 278 тис. реєстраційних змін вніс український бізнес від початку вторгнення
3 червня, 10:38
Підприємці, котрі зараз повернуться до Запоріжжя, матимуть опісля конкурентні переваги
180 компаній пішли із Запорізької області за два роки війни
1 червня, 18:00
«Жодного прозорого і швидкого механізму поновлення прав власності усіх інших непідсанкційних акціонерів проєктом закону взагалі не передбачено»
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Оновлену систему продажу квитків театр Франка планує впровадити до липня поточного року
Театр Франка впровадить нову систему продажу квитків: як вона працюватиме
23 травня, 15:23
Голови ОСББ отримали повноваження вручати повістки – постанова Кабміну
Голови ОСББ отримали повноваження вручати повістки – постанова Кабміну
20 травня, 14:00
З 18 травня чоловіки віком 18-60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, але водночас мають надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Будівництво житлового комплексу Happy House
«Щасливий» довгобуд. Інвестори зловили відомого забудовника на обмані (фото)
14 травня, 16:19

Телеком

У «Дії» запрацювала послуга е-Підприємець
У «Дії» запрацювала послуга е-Підприємець
Рідні полонених отримуватимуть у «Дії» сповіщення від Координаційного штабу
Рідні полонених отримуватимуть у «Дії» сповіщення від Координаційного штабу
Глобальний збій Telegram: мережа відреагувала
Глобальний збій Telegram: мережа відреагувала
У роботі Telegram стався збій
У роботі Telegram стався збій
Бронювання від мобілізації буде у «Дії»: подробиці
Бронювання від мобілізації буде у «Дії»: подробиці
Скільки працюватиме мобільний зв'язок у випадку блекауту: відповідь Мінцифри
Скільки працюватиме мобільний зв'язок у випадку блекауту: відповідь Мінцифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
8015
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
6698
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини
6559
Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу
5768
Вибори до Європарламенту виграла викладачка із Закарпаття: чому вибухнув скандал?
5747
Трамп чи Байден? Опитування показало кому в світі довіряють більше

Новини

ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Сьогодні, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua