Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, але водночас мають надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді

Зеленський підписав закон із новими штрафами для ухилянтів та законопроєкт про мобілізацію засуджених

Атака на Одещину та Харків. МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном, але за новими правилами. Зеленський підписав закон із новими штрафами для ухилянтів та законопроєкт про мобілізацію засуджених. Суд арештував рахунки двох найбільших онлайн-казино. Словацький прем'єр переніс ще одну операцію.

«Главком» склав добірку новин 17 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росіяни вдарили по Харкову КАБами: деталі атаки

Росіяни вдарили по Харкову КАБами, відомо про 28 постраждалих цивільних, серед яких троє загиблих. «За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова», – йдеться в дописі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Мер міста Ігор Терехов додав, що «прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі».

Атака на Одещину: кількість постраждалих зросла

Сьогодні, 17 травня, російські війська атакували Одещину ракетами, одна людина загинула. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура», – йдеться у повідомленні. Станом на 19:27 відомо про вісьмох постраждалих. Пʼятеро з них у стані середнього ступеню важкості перебувають у лікарні, іншим - допомога була надана на місці, додав очільник ОВА.

МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків за кордоном, але за новими правилами

Міністерство закордонних справ заявило, що вже дало розпорядження закордонним дипломатичним установам відновити прийом заяв на консульські послуги для чоловіків мобілізаційного віку з 18 травня. Про це йдеться в роз'ясненні, опублікованому на сайті МЗС.

З 18 травня чоловіки віком 18-60 років можуть подати заяви на отримання консульських послуг, але водночас мають надати військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

«Таким чином, призовникам потрібно мати посвідчення про приписку до призовної дільниці, а військовозобов’язаним і військовослужбовцям – військовий квиток або тимчасове посвідчення», – пояснюють у МЗС.

Зеленський підписав закон із новими штрафами для ухилянтів та законопроєкт про мобілізацію засуджених

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для ухилянтів. Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті «Голос України».

Новий закон вносить зміни до ст. 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час військового стану.

Також Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії увʼязнених можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Про це йдеться у картці законопроєкту №11079-1.

Відтепер у засуджених з'явиться можливість вийти на волю за умовно-достроковим звільненням, аби служити в армії на контрактній основі. Однак згідно з законом такою можливістю можуть скористатися тільки ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Суд арештував рахунки двох найбільших онлайн-казино

Печерський районний суд наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна») в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань. Про це йдеться в ухвалах суду від 13 травня, пише Liga.net.

Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік.

Словацький прем'єр переніс ще одну операцію: наразі він у свідомості – ЗМІ

Поранений прем'єр-міністр Роберт Фіцо у п'ятницю переніс ще одну операцію. Наразі він у свідомості, його стан стабільний, але досі тяжкий. Про це повідомляє словацьке інформаційне агентство TASR.

«Прем'єр-міністр Роберт Фіцо переніс у п'ятницю ще одну операцію. Про це повідомили в той же день віце-прем'єр Роберт Калінак і директор лікарні в Банській Бистриці Міріам Лапунікова, додавши, що його стан стабільний, але все ще тяжкий, хоча він вже перебуває у свідомості», – йдеться у повідомленні.