180 компаній пішли із Запорізької області за два роки війни

Глава Запорізької ОВА: Наша мета – комунікувати з бізнесом, аби повернути його у регіон

З початку повномасштабної війни із Запоріжжя, Запорізької області пішли приблизно 180 компаній і наразі влада переконує їх повернутися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Є у Запоріжжі пільгове кредитування. Це кредити під 5–9%. Також ми розуміємо, що після перемоги, після деокупації захоплених нині росіянами районів Запорізької та Херсонської областей це буде величезний ринок для відновлення економіки», – розповів очільник ОВА.

Федоров додав, що ті підприємці, які зараз прийдуть до Запоріжжя, матимуть опісля конкурентні переваги.

Нагадаємо, через велику кількість мобілізованих та тих, хто виїхав з області, у Запоріжжі відчувається дефіцит працівників лікарень, комунальних підприємств, будівельників. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зауважив, що обласна влада шукає баланс, бо якщо не будуть працювати підприємства, не розвиватиметься економіка у регіоні, не буде можливості підтримувати фронт.

До слова, російські загарбники щоденно здійснюють близько 400 обстрілів Запоріжжя, хоча ще два-три тижні їхня кількість становила 200-250. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив: «Якщо раніше накривали область переважно артилерійським вогнем, 70-80% обстрілів, то сьогодні артилерія становить менше 60%, натомість значно зросла кількість ворожих FPV-дронів, «ланцетів» та й інших видів дронів, якими росіяни обстрілюють нашу область».

Як повідомлялося, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України внесло зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників.