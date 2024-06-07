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Бронювання від мобілізації буде у «Дії»: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Бронювання від мобілізації буде у «Дії»: подробиці
На першому етапі бронювання в «Дії» працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони
фото з відкритих джерел

Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» та роздрукувати за потреби

Сьогодні, 7 червня, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

«Уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання. Це значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих для економіки України підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі», – йдеться у повідомленні.

Бронювання від мобілізації буде у «Дії»: подробиці фото 1

Зазначається, що раніше інформація перевірялась тижнями вручну, а відтепер весь процес бронювання триватиме приблизно годину.

Як працюватиме бронювання у «Дії»?

  1. керівник компанії на порталі «Дія» подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;
  2. система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і, чи є дані в реєстрі «Оберіг»;
  3. «Дія» надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби.

Якщо перевірка успішна – інформація про бронювання зʼявиться в застосунку «Резерв+». Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» та роздрукувати за потреби.

Михайло Федоров зауважив, що на першому етапі бронювання в «Дії» працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься.

До відома, петиція до Кабінету міністрів із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тис. голосів. 

Також відомо, що на сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція щодо броні особового складу працівників Національної поліції та інших правоохоронних органів.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Верховна Рада України ухвалила в цілому закон щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій.

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Теги: війна військові Україна Михайло Федоров Дія бронювання від мобілізації

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