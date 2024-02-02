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Уряд запровадив обмеження щодо перебування в укриттях шкіл та садочків

Христина Петренко
glavcom.ua
Уряд запровадив обмеження щодо перебування в укриттях шкіл та садочків
У документі від Кабміну йдеться, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів
Фото: Освітній омбудсмен України

Обмеження діють на час очного освітнього процесу

Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої укриття у школах і дитсадках під час очного навчання доступні тільки для учасників освітнього процесу. Про це повідомила пресслужба Освітнього омбудсмена.

«Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою доступні тільки для учасників освітнього процесу», – йдеться у повідомленні.

Місця розміщення укриттів повинні бути швидко доступними для населення з найвіддаленішого місця їх розташування з урахуванням радіуса пішохідної доступності до укриттів, який приймається не більше ніж:

  • 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;
  • 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Водночас в документі від Кабміну йдеться, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів. 

Нагадаємо, з кінця січня 2024 року в Україні дозволили брати та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги з домашніми тваринами. Відповідні зміни внесло Міністерство внутрішніх справ України. 

Згідно з документом, очільник МВС Ігор Клименко наказав внести зміни до «Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту».

В документі зазначається, що особи, які прибувають до укриттів з домашніми тваринами, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Крім того, власники домашніх тварин мають забезпечувати:

  • постійний нагляд за тваринами;
  • необхідні умови, що відповідають біологічним, видовим та індивідуальним особливостям домашньої тварини;
  • безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди домашньою твариною;
  • безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
  • дотримання вимог санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил.

Раніше повідомлялось, що в елітному селищі «Роздори», розташованому на престижному напрямку Рубльовського шосе неподалік від Москви, у співробітника силових структур спалахнуло приватне бомбосховище.

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Теги: освітній омбудсмен населення навчання укриття

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