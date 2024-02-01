Зміна влади у США? Курт Волкер закликав українців не панікувати

«Українцям треба залишатися сфокусованими, концентрованими. Ви захищаєте власну свободу»

Україна не має іншого вибору як працювати з тим, хто б не був при владі у США. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Курт Волкер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Українцям треба залишатися сфокусованими, концентрованими. Ви захищаєте власну свободу. І у вас не має іншого вибору як працювати з тим, хто б не був при владі у США. Тому продовжуйте це робити. Не панікуйте, не робіть якихось припущень, пропонуйте шляхи, способи, щоб рухатись уперед. Продовжуйте робити своє», – прокоментував він заяву Трампа про те, що той «завершить війну в Україні за 24 години».

Волкер зазначив, що, на його переконання, Україна краще використовуватиме інноваційні технології, наприклад, морські дрони, для атак проти росіян, в тому числі і в РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Все це буде продовжуватися і буде наближати війну ближче до росіян. І вони будуть бачити, що це не просто легка війна на три дні, яку вони вітали. Тепер вони будуть розуміти, що Росія втратила сотні тисяч людей, а кінця-краю цієї війни не видно. Думаю, що це почне хвилювати росіян», – підкреслив колишній спецпредставник Держдепу.

Курт Волкер додав, що США має посилювати виробництво оборонної продукції, зокрема боєприпасів, а також продовжувати підтримувати ППО України.

Як раніше повідомлялося, Кремль активізував міжнародну кампанію й намагається маніпулювати внутрішньополітичними подіями у Сполучених Штатах Америки, щоб посилити в країні внутрішню нестабільність і завадити політичним дебатам щодо військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Сполученим Штатам набагато вигідніше і дешевше допомагати Україні зброєю, ніж дозволити їй програти. ISW зазначає, що якщо російська армія переможе, то вона матиме бойовий досвід. Крім того, економіка РФ буде поступово відновлюватися, оскільки санкції неминуче ослабнуть. Згодом, Москва відновить свої збройні сили повністю, які будуть модернізовані за рахунок нових технологій.