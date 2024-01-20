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США відреагували на можливі випробування дронів КНДР для ядерної зброї

Діана Гасюк
glavcom.ua
США відреагували на можливі випробування дронів КНДР для ядерної зброї
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

США спільно з Південною Кореєю мають намір найближчим часом дізнатися більше подробиць про можливі випробування підводних ударних безпілотників

Північна Корея надалі використовує передові військові технології, щоб загрожувати безпеці у регіоні. Про це заявив координатор Ради національної безпеки і оборони Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

«Я не можу підтвердити заяви КНДР про випробування їх нової зброї. Але їхні заяви наголошують на продовженні провокацій з боку Кім Чен Іна та його режиму в Пхеньяні», – заявив Кірбі.

За його словами, США спільно з Південною Кореєю мають намір найближчим часом дізнатися більше подробиць про можливі випробування підводних ударних безпілотників, які здатні нести ядерне озброєння.

«Немає сумнівів, що Північна Корея таким чином використовує передові військові можливості, щоб загрожувати безпеці у регіоні», – додав представник Білого дому.

Раніше повідомлялося, що КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян не шукає війни, проте не має наміру її уникати, повідомляє агентство Reuters. За його словами, вторгнення навіть на «0,001 міліметра» з Півдня розцінюватиметься як провокація війни.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин: «Ми не хочемо війни, але не маємо наміру уникнути її. Вторгнення навіть на «0,001 міліметра» з боку Півдня розглядатиметься як провокація війни», – наводить Reuters повідомлення північнокорейського Центрального телеграфного агентства (ЦТАК). Кім Чен Ин додав, що спровокований таким чином конфлікт знищить Південну Корею і завдасть «неймовірної поразки» США.

Раніше КНДР здійснила перший у 2024 році запуск ракети 14 січня. Берегова охорона Японії уточнила, що попередньо йдеться про балістичний снаряд. При цьому в японському Міноборони вважають, що снаряд пролетів не менше ніж 500 кілометрів , а максимальна висота, якої йому вдалося досягти, склала 50 кілометрів.

Читайте також: Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни
Теги: США військові технології Північна Корея озброєння

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