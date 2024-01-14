Компанія Microsoft стала найдорожчою у світі, обійшовши Apple

Уперше з 2021 року компанія Microsoft відновила статус найдорожчої у світі

Ринкові показники компанії сягнули 2,887 трильйона доларів, що є найвищим показником за всю історію

Microsoft вперше з 2021 року відновила статус найдорожчої компанії у світі. Про це пише Reuters.

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Акції Apple піднялися на 0,2%, тоді як акції Microsoft – на 1%. Ринкові показники компаній сягнули 2,875 трильйона доларів та 2,887 трильйона доларів відповідно.

За даними фондової біржі LSEG, для Microsoft така сума капіталізації стала найвищим показником за всю історію.

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Зміни повʼязані зі зниженням попиту на iPhone, які призвели до падіння акцій Apple на 3% у 2024 році. Водночас від початку року акції Microsoft навпаки зросли приблизно на 3%. Зазначається, що частково це повʼязано з лідерством корпорації у сфері генеративного штучного інтелекту завдяки інвестиціям у розробника ChatGPT OpenAI.

Також Microsoft збільшив свій дохід на 16% (до $61,1 млрд) від зростання хмарного бізнесу.

Із 2018 року компанія Microsoft кілька разів ненадовго випереджала Apple як найдорожча. Востаннє це ставалося у 2021-му.

Нагадаємо, Microsoft вперше за майже 30 років зробить важливу зміну на стандартній клавіатурі. На нових ноутбуках та клавіатурах з'явиться клавіша Copilot, яка викликатиме помічника зі штучного інтелекту (ШІ).

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Як повідомлялося, Microsoft припинив продовження ліцензій російським компаніям. Із 30 вересня вони більше не змогли відновити наявні підписки на корпоративні сервіси.

До слова, ще в березні 2022 року в компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.