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Компанія Microsoft стала найдорожчою у світі, обійшовши Apple

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Компанія Microsoft стала найдорожчою у світі, обійшовши Apple
Уперше з 2021 року компанія Microsoft відновила статус найдорожчої у світі
фото з відкритих джерел

Ринкові показники компанії сягнули 2,887 трильйона доларів, що є найвищим показником за всю історію

Microsoft вперше з 2021 року відновила статус найдорожчої компанії у світі. Про це пише Reuters.

Акції Apple піднялися на 0,2%, тоді як акції Microsoft – на 1%. Ринкові показники компаній сягнули 2,875 трильйона доларів та 2,887 трильйона доларів відповідно.

За даними фондової біржі LSEG, для Microsoft така сума капіталізації стала найвищим показником за всю історію. 

Зміни повʼязані зі зниженням попиту на iPhone, які призвели до падіння акцій Apple на 3% у 2024 році. Водночас від початку року акції Microsoft навпаки зросли приблизно на 3%. Зазначається, що частково це повʼязано з лідерством корпорації у сфері генеративного штучного інтелекту завдяки інвестиціям у розробника ChatGPT OpenAI.

Також Microsoft збільшив свій дохід на 16% (до $61,1 млрд) від зростання хмарного бізнесу.

Із 2018 року компанія Microsoft кілька разів ненадовго випереджала Apple як найдорожча. Востаннє це ставалося у 2021-му.

Нагадаємо, Microsoft вперше за майже 30 років зробить важливу зміну на стандартній клавіатурі. На нових ноутбуках та клавіатурах з'явиться клавіша Copilot, яка викликатиме помічника зі штучного інтелекту (ШІ).

Як повідомлялося, Microsoft припинив продовження ліцензій російським компаніям. Із 30 вересня вони більше не змогли відновити наявні підписки на корпоративні сервіси.

До слова, ще в березні 2022 року в компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну. 

Теги: технології Apple Microsoft

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