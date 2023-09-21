«Пункти незламності» у «Дії»: Шмигаль анонсував нововведення

«Пункти незламності» в Україні почали відкривати минулого року через постійні масовані атаки російських окупантів

У «Дії» з'явиться сервіс з важливою інформацією про «Пункти незламності»

У застосунку «Дія» з'явиться сервіс з важливою інформацією про «Пункти незламності» напередодні опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр Дениса Шмигаля.

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Шмигаль нагадав, що після початку повітряних атак РФ на енергетику минулої осені, в Україні розгорнули мережа «Пунктів незламності». У них завжди є світло, тепло та зв’язок.

«Після закінчення опалювального сезону наш уряд продовжував удосконалювати мережу. Тож на виконання завдання глави держави доручив міністерствам цифровізувати дані про «Пункти незламності» в «Дії», – зазначив прем'єр.

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Шмигаль підкреслив, що це має бути зручний сервіс, де є всі важливі дані про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.

За словами прем’єр-міністра, проєкт планують запустити до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, «Пункти незламності» в Україні почали відкривати минулого року через постійні масовані атаки російських окупантів, внаслідок чого українці залишалися без світла, а інколи й тепла.

У «Пунктах незламності» мешканці могли зігрітися, скористатися електроенергією, зарядити телефони, отримати доступ до інтернету і не тільки.

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До слова, вже з 1 жовтня почнеться робота «Пунктів незламності» у Кропивницькому.