«Пункти незламності» у «Дії»: Шмигаль анонсував нововведення
У «Дії» з'явиться сервіс з важливою інформацією про «Пункти незламності»
У застосунку «Дія» з'явиться сервіс з важливою інформацією про «Пункти незламності» напередодні опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр Дениса Шмигаля.
Шмигаль нагадав, що після початку повітряних атак РФ на енергетику минулої осені, в Україні розгорнули мережа «Пунктів незламності». У них завжди є світло, тепло та зв’язок.
«Після закінчення опалювального сезону наш уряд продовжував удосконалювати мережу. Тож на виконання завдання глави держави доручив міністерствам цифровізувати дані про «Пункти незламності» в «Дії», – зазначив прем'єр.
Шмигаль підкреслив, що це має бути зручний сервіс, де є всі важливі дані про кожен пункт, його розташування та наявність необхідного обладнання.
За словами прем’єр-міністра, проєкт планують запустити до початку опалювального сезону.
Нагадаємо, «Пункти незламності» в Україні почали відкривати минулого року через постійні масовані атаки російських окупантів, внаслідок чого українці залишалися без світла, а інколи й тепла.
У «Пунктах незламності» мешканці могли зігрітися, скористатися електроенергією, зарядити телефони, отримати доступ до інтернету і не тільки.
До слова, вже з 1 жовтня почнеться робота «Пунктів незламності» у Кропивницькому.
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