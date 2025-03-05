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У «Дії» з’явиться окремий профіль для військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У «Дії» з’явиться окремий профіль для військових
У «Дії» зʼявляться нові послуги та можливості для ветеранів
фото з відкритих джерел

У застосунку ветерани зможуть отримати доступ одразу до всіх сервісів

У «Дії» з'явиться окремий профіль для захисників і захисниць у Дії. Застосунок автоматично розумітиме, що людина ветеран, і адаптуватиме інтерфейс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

«У цьому профілі «Дії» будуть зібрані всі сервіси для ветеранів. Також буде окрема вкладка з різними можливостями: кредитними та грантовими програмами, пропозиціями від міста, навчанням тощо», – зазначив він.

Також найближчим часом у застосунку з'являться:

  • опитування в Дії для визначення потреб ветеранів;
  • нові таргетовані виплати для різних життєвих потреб ветеранів.

Нагадаємо, на порталі «Дія» стали доступними нові послуги. Тепер статус людини з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці можна отримати за декілька хвилин.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів та Міністерство охорони здоров'я запускають експериментальний проєкт. Він розширить перелік безоплатних медичних послуг для учасників бойових дій.

До слова, на пленарному засіданні Київської міської ради 69 депутатів підтримали рішення про надання матеріальної допомоги киянам-захисникам і захисницям України, які отримали інвалідність І та ІІ групи внаслідок війни.

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Теги: ветеран військові Дія Михайло Федоров

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