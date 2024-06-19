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У Великій Британії активісти покрили Стоунгендж помаранчевою фарбою (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Великій Британії активісти покрили Стоунгендж помаранчевою фарбою (відео)
Активістів затримали через розпилення фарби. Як зазначили в поліції, їх підозрюють у пошкодженні старовинної пам’ятки
фото: juststopoil.org

Прем’єр-міністр Ріші Сунак назвав інцидент «ганебним актом вандалізму»

У Великій Британії двоє активістів кліматичного руху Just Stop Oil розпилили на Стоунгендж помаранчеву порошкову фарбу. Так вони закликають уряд країни підписати угоду про відмову від викопного палива до 2030 року. Про це повідомив сам рух та ВВС.

Як виявилося, екоактивістами є 21-річна студентка Оксфорду Ніам Лінч та 73-річний Раджан Найду з Бірмінгему. Вони обприскали історичну памʼятку поблизу міста Солсбері напередодні того, як туди мають прийти тисячі людей для святкування літнього сонцестояння. 

У такий спосіб Just Stop Oil вимагає від наступного британського уряду зобов’язатися співпрацювати з іншими урядами для узгодження «справедливого» плану припинення видобутку та спалювання нафти, газу та вугілля до 2030 року. 

«Стоунгендж під час сонцестояння – це вшанування світу природи, але подивіться, у якому стані він перебуває! Ми всі маємо право жити без страждань, але продовження спалювання нафти, вугілля та газу призводить до смерті та страждань у неперевершених масштабах. Нам час подумати про те, що наша цивілізація залишить по собі – яка наша спадщина?» – заявила Лінч.

Активістів затримали через розпилення фарби. Як зазначили в поліції, Лінч та Найду підозрюють у пошкодженні старовинної пам’ятки. Just Stop Oil запевняє, що фарбу створили з кукурудзяного борошна, тож вона змиється зі Стоунгенджа дощем.

Кліматичний рух також заявив, що його прихильники разом із громадянами Австрії, Канади, Норвегії, Нідерландів і Швейцарії цього літа чинитимуть тиск, якщо уряди цих країн не вживуть суттєвих заходів. Там обіцяють, що на цей період райони, які мають ключове значення для економіки викопного палива, оголосять місцями «громадянського опору» по всьому світу.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак назвав інцидент «ганебним актом вандалізму».

Нагадаємо, екоактивісти штурмують завод Tesla під Берліном, проти будівництва якого виступали ще чотири роки тому. Завод є єдиним у Європі й мітингувальники протестують через плани щодо його розширення. Екоактивісти вимагають припинити виробництво «брудних машин».

Також екоактивістки облили супом картину Клода Моне «Весна» в Ліонському музеї у Франції. «За допомогою цієї акції «Продовольча відповідь» бажає підвищити поінформованість про майбутню кліматичну та соціальну кризу», – йдеться в заяві руху екоактивістів, який просуває, зокрема, право на здорове та стійке харчування.

Крім того, у паризькому Луврі в неділю 28 січня екологічні активісти облили супом всесвітньо відому картину «Мона Ліза» («Джоконда») Леонардо Да Вінчі. Зазначається, що таким вчинком вони хотіли привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції.

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Теги: міністр вугілля активісти спадщина відео Ріші Сунак

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