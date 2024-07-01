Ввозив військову амуніцію під виглядом гуманітарки: директор компанії отримав підозру

Директору товариства повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави

Підозрюваний незаконно продавав шоломи та бронежилети через мережу спеціалізованих магазинів

Директору компанії, яка завозила в Україну шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги нібито на потреби Нацгвардії та ЗСУ, повідомлено про підозру. Про це інформує Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Зазначається, що директор компанії, аби отримати пільги на ввезення товарів військового призначення, надавав митним органам підроблені листи з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача.

За документами, амуніція призначалася для військової частини Національної гвардії України. Однак фактично імпортовані захисні шоломи та балістичні плити до бронежилетів військовій частині не передавалися. Їх незаконно продавали через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані у кількох регіонах України та в мережі Інтернет.

За даними слідства, підозрюваний у травні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги імпортував на митну територію України 1 тис. захисних шоломів та 3 тис. балістичних плит до бронежилетів.

Під час обшуків в офісних і складських приміщеннях та магазинах компанії детективи БЕБ вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн гривень. Також вилучені фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії.

Також встановлено, що службові особи товариства під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків на понад 15 млн грн. На незаконно ввезені товари, вилучені під час обшуку, накладено арешт.

Директору товариства повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави. Йому інкримінують вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 Кримінального кодексу України).

Директору компанії, яка завозила в Україну шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги нібито на потреби Нацгвардії та ЗСУ, повідомлено про підозру фото: БЕБ

Нагадаємо, що начальник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління отримав підозру через привласнення понад 10 млн грн, які було виділено на оборону.

Як повідомлялося, правоохоронці повідомили про підозру чиновнику однієї з військових частин в Одеській області. Посадовець допустив крадіжку понад 4 млн грн виплат захисників.

До слова, суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони «Південь», який залучив бійців до будівництва маєтку.