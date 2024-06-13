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Мінсоцполітики впроваджує соціальний портал: які послуги будуть доступні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мінсоцполітики впроваджує соціальний портал: які послуги будуть доступні
Переваги відчують не лише громадяни, а й самі фахівці
фото з відкритих джерел

Костянтин Кошеленко: «Величезні черги і стоси паперів відійдуть у минуле, а дистанційне звернення незабаром стане повсякденністю»

Міністерство соціальної політики впроваджує портал, який матиме офіційну назву «Соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики» та є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 13 червня, під час засідання Уряду, передає пресслужба Мінсоцполітики.

«Впровадження Соціального порталу Мінсоцполітики – важливий крок до ефективної цифровізації соціальних послуг. Величезні черги і стоси паперів відійдуть у минуле, а дистанційне звернення незабаром стане повсякденністю. Однак переваги відчують не лише громадяни, а й самі фахівці. Наприклад, завдяки автоматизації процесів зекономлений час вони зможуть присвятити людині або сім'ї, яка потребує соціальної підтримки» – сказав Костянтин Кошеленко, заступник Міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

Так, на порталі можна буде знайти всю необхідну інформацію про соціальні послуги, подати онлайн заяву або звернення для отримання соцпослуг, або ж залишити повідомлення про людину або сім'ю, яка потребує соціальної підтримки. Крім того, не треба буде тривалий час очікувати на рішення уповноважених органів, адже такі запити розглядатимуть на місцях оперативно – ЄІССС автоматично підтягуватиме необхідну інформацію.

Повідомляється, що громадяни матимуть можливість відстежувати статус своїх звернень в особистому кабінеті. 

Тож у перспективі, щоб отримати соціальні послуги, достатньо перейти на Соціальний портал Мінсоцполітики, авторизуватися в особистому кабінеті, обрати одну або декілька соціальних послуг та заповнити відповідну заяву. 

Наразі тривають приймальні випробування, а про офіційний запуск порталу Мінсоцполітики повідомить окремо.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики повідомило, який розмір виплат передбачено для українців, що всиновлюють дитину.

Раніше повідомлялося, що міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що краще створювати послуги для українців, а не платити їм на руки малі гроші. Жолнович нагадала, що в нашій країні існують два види соціальних виплат: постійна та тимчасова. Вона зазначила, виплати надають, якщо ситуація постійна, наприклад, коли людина втрачає здоров'я і потребує догляду чи підтримки, або тимчасова, коли у житті щось надзвичайне.

До слова, військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези, зокрема протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

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Теги: послуги Міністерство соціальної політики українці

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