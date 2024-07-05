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Організація перемовин між Росією та Україною: Орбан назвав можливий варіант

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Організація перемовин між Росією та Україною: Орбан назвав можливий варіант
Орбан виступив із черговою заявою щодо України
фото: Kossuth

Орбан: Угорщина хотіла б спонукати РФ та Україну до переговорів

Організацією перемовин між Росією та Україною займатимуться великі держави, і Угорщина це усвідомлює. Про це заявив у ранковій програмі радіостанції Kossuth прем'єр-міністр країни Віктор Орбан. За його словами, незважаючи на це, Будапешт хотів би підштовхнути сторони до миру.

«Угорщина усвідомлює своє місце та свою вагу, великими переговорами займатимуться великі країни»,  – заявив Орбан.

Водночас він зазначив, що Угорщина «хотіла б спонукати сторони» до початку переговорів. Орбан пояснив, що мав саме таку мету, коли 2 липня здійснив візит до Києва і зустрівся там із президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що буде за зустріччю з Зеленським, Орбан сказав, що враховуючи делікатний характер цих кроків, «про них можна буде говорити тільки після того, як вони відбудуться». Таким чином прем'єр-міністр не підтвердив повідомлення угорських ЗМІ про його можливий візит до Росії.

Нагадаємо, угорський прем'єр прибув до України 2 липня. У ході візиту він заявив, що питання мирного врегулювання війни в Україні буде найважливішим упродовж півроку головування Угорщини у Раді ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю швейцарському виданню Die Weltwoche розповів, що під час візиту до Києва запропонував президенту України Володимиру Зеленському оголосити повне припинення вогню. Угорський політик наголосив, що його слова співрозмовнику це нібито «не дуже сподобалося». Водночас журналісти назвали зустріч Зеленського і Орбана у столиці України «дещо прохолодною».

Читайте також: Візит Орбана до Києва. Розбираємо ключові моменти 
Теги: міністр Будапешт Угорщина Віктор Орбан Україна

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