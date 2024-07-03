Чому Україну досі не приймають до НАТО: пояснення Telegraph

Telegraph: Україні кажуть, що вона занадто корумпована, щоб вступити в НАТО

Журналісти газети The Daily Telegraph з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту США повідомили, що Київ за останні два роки багато зробив для реформування країни. Однак країни-члени НАТО не хочуть запрошувати до Альянсу Україну через масштабну корупцію в державі.

«Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо їх похвалити, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, зокрема у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох із нас за цим столом», – повідомило джерело.

Водночас, вочевидь, Альянс вимагатиме від Києва «додаткових кроків» до прогресу переговорів про членство, заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США. Позиція буде викладена в письмовій формі в комюніке НАТО, яке буде підписано на щорічному саміті альянсу 9 липня.

«Зеленський наполягає на швидкому вступі до НАТО після закінчення війни, щоб захистити від майбутнього вторгнення. Це змусило б США та Європу стати на захист Києва у разі нападу Росії. Але корупція стала каменем спотикання в останніх переговорах між державами-членами НАТО про те, чи пропонувати Україні конкретний графік приєднання до військового альянсу», – пише The Daily Telegraph.

На думку опитаних виданням експертів, Зеленському, який візьме участь у саміті у Вашингтоні, ймовірно, запропонують обіцянку «реальної перспективи» до членства в НАТО – зокрема йтиметься про терміни, на яких наполягає США.

Для боротьби з корупцією Україна пожертвувала частиною суверенітету, заявила раніше голова комітету антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна. Вона додала, що її комітет прагне забезпечити інститути боротьби з корупцією всім необхідним для «правильної та незалежної» діяльності.

До слова, Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети для систем ППО в рамках нового пакету військової допомоги на $2,3 млрд у прискореному режимі. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Снаряди для ППО будуть доставлені українським військовим на лінію фронту у прискорені терміни, оскільки нещодавно США вирішили передавати Україні таке озброєння позачергово.