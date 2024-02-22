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У США стався масштабний збій у роботі операторів мобільного зв’язку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У США стався масштабний збій у роботі операторів мобільного зв’язку
У мобільній мережі телекомунікаційного гіганта США At&t стався збій
фото з відкритих джерел

Компанія At&t заявила, що деякі її клієнти відчували перебої в роботі бездротового зв'язку

В мережі однієї з найбільших телекомунікаційних компаній США At&t вранці 22 лютого стався масовий збій, десятки тисяч користувачів мобільних телефонів повідомили про перебої зі звʼязком. Про це пише BBC.

Зазначається, що на сайті Downdetector.com, який відстежує перебої в роботі мережі, з'явилися повідомлення про відсутність зв'язку або сигналу після дев'ятої години ранку за Гринвічем. Компанія At&t заявила, що деякі її клієнти відчували перебої в роботі бездротового зв'язку, але на цей час три чверті мережі відновлено.

Інші оператори, включаючи Verizon і T-Mobile, повідомили BBC, що їхні мережі працюють у звичайному режимі.

Однак за словами операторів клієнти At&t, ймовірно, мали проблеми з реєстрацією після невдалих спроб зв'язатися з користувачами іншого провайдера.

За даними Downdetector, кількість скарг від клієнтів At&t сягнула трохи понад 74 тис., причому найбільше на півдні та сході країни.

Крім того, невеликий оператор мобільного зв'язку Cricket Wireless також підтвердив перебої в роботі мережі у своїй заяві: «Ми терміново працюємо над тим, щоб відновити обслуговування клієнтів».

«Жодна з компаній поки що не пояснила причину перебоїв, але обидві закликали користуватися Wi-Fi до відновлення зв'язку. Клієнти UScellular і Consumer Cellular, двох інших невеликих операторів, також повідомляли про проблеми», – йдеться в повідомленні.

Загалом скарги стосуються проблем із дзвінками, текстовими повідомленнями та доступом до інтернету, причому більшість повідомлень вказують на відсутність послуг або сигналу.

Найбільше відключень спостерігається у великих населених пунктах, включаючи Лос-Анджелес, Чикаго, Х'юстон і Атланту.

Нагадаємо, у соціальній мережі Telegram вдень 18 лютого спостерігався збій у роботі. Користувачі скаржилися, що у них не відправляються повідомлення, а також зникли теки.

До слова, месенджер Signal дозволить користувачам спілкуватися з іншими людьми у застосунку, не повідомляючи їм номер свого мобільного телефону.

Теги: США мобільні оператори

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