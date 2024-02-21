Месенджер Signal стане ще приватнішим

При використанні Signal номер телефону за замовчуванням буде недоступний для всіх, окрім деяких контактів

Як повідомила пресслужба Signal, місія та основний фокус додатка – приватне спілкування

Месенджер Signal дозволить користувачам спілкуватися з іншими людьми у застосунку, не повідомляючи їм номер свого мобільного телефону. Про це повідомляє пресслужба додатка.

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«Місія та основний фокус Signal – приватне спілкування. Протягом багатьох років Signal зберігав повідомлення приватними, інформацію профілю (наприклад, ваше ім'я та фото профілю) приватною, ваші контакти приватними і ваші групи приватними – і багато іншого. Тепер ми робимо ще один крок вперед, роблячи ваш номер телефону в Signal ще більш приватним», – йдеться у заяві.

Таким чином, номер телефону більше не буде видимим для всіх у Signal.

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«Якщо ви використовуєте Signal, ваш номер телефону за замовчуванням буде недоступний для всіх, з ким ви спілкуєтесь у чаті. Люди, у яких ваш номер збережено в контактах телефону, все одно бачитимуть ваш номер, оскільки вони вже знають його. Якщо ви не хочете надавати свій номер телефону для спілкування в чаті Signal, ви можете створити унікальне ім'я користувача, яке ви можете використовувати замість нього», – йдеться у повідомленні.

Компанія пояснила, що ім'я користувача – це не ім'я профілю, яке відображається в чатах, «воно не є постійним, і його не бачать люди, з якими ви спілкуєтеся в Signal».

Також користувач зможе створити QR-код або посилання, яке буде спрямовувати людей на його імʼя користувача. Це дозволить іншим людям швидко звʼязуватися з ним у застосунку Signal без потреби вводити номер телефону.

Функція наразі перебуває на бета-тестуванні, і стане загальнодоступною протягом найближчих тижнів. При цьому для реєстрації в застосунку Signal користувачу все одно потрібно буде вказати номер свого мобільного телефону.

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Як повідомлялося, найбільш захищеним месенджером в Україні є Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.

До слова, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram.