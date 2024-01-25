Лідер республіканців у Сенаті розповів, що означає допомога Україні для США
США зацікавлені у тому, щоб стримати агресивну поведінку ворога, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт
Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл публічно виступив за подальшу військову допомогу Україні. Він вважає, що це необхідно для захисту національних інтересів Америки. Про це він заявив на виступі в Конгресі.
«У питанні підтримки України ніколи не йшлося про благодійність, тут не йдеться про демонстрацію доброчинності чи про абстрактні принципи міжнародних відносин. Ідеться про холодні, жорсткі американські інтереси», – сказав лідер республіканців.
Він зазначив, що США зацікавлені у тому, щоб стримати авторитарні режими, перш ніж вони призведуть до ширшого конфлікту.
«У наших інтересах – допомогти зменшити військовий потенціал значного супротивника та при цьому не жертвувати життями американців. У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт», – сказав Макконнелл.
За його словами, Америка не може вдавати, ніби має щеплення проти наслідків війни в Європі. Крім того, США не можуть дозволити собі навіть думати, що відсутність реакції на агресію РФ якось посилить позицію Америки та стратегічну конкуренцію з Китаєм.
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України заявив, що в США закінчилися гроші для допомоги Україні і Вашингтон не може постачати ракети й боєприпаси на тому ж рівні, що й рік тому.
Як повідомлялося, учасники переговорів досі не погодили угоду про безпеку кордону, яка може розблокувати екстрений додатковий запит президента Байдена, що включає також допомогу Україні.
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