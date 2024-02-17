Блінкен провів зустріч з главою МЗС Китаю у Мюнхені: про що говорили
Держсекретар США висловив стурбованість щодо підтримки КНР війни Росії проти України
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ КНР Ван І на Мюнхенській безпековій конференції 16 лютого. Про це інформує Держдепартамент США.
Блінкен наголосив на важливості подальшого розвитку прогресу, досягнутого двома президентами на саміті у Вудсайді. Це стосується, зокрема, співпраці у галузі боротьби з наркотиками та міжвоєнних комунікацій.
«Держсекретар підтвердив, що Сполучені Штати відстоюватимуть наші інтереси та цінності, а також інтереси наших союзників та партнерів», – повідомили у держдепартаменті.
Зокрема Блінкен наголосив на важливості підтримки миру та стабільності по той бік Тайванської протоки та в Південнокитайському морі. Сторони провели предметні дискусії щодо низки регіональних та глобальних проблем.
Держсекретар США висловив стурбованість щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи допомогу російській оборонно-промисловій базі.
Держсекретар також обговорив свою нещодавню поїздку на Близький Схід та дипломатичні зусилля США у регіоні.
Обидві сторони визнали важливість підтримки відкритих ліній зв'язку між Сполученими Штатами та КНР з цілого ряду стратегічних питань, включаючи консультації та зустрічі на високому рівні у ключових областях у найближчі місяці.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив позицію офіційного Вашингтона, що Україна обов’язково стане членом Північноатлантичного альянсу.
До слова, США спільно з союзниками готують новий мирний план між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, який передбачає шеститижневу паузу у бойових діях у Секторі Гази.
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