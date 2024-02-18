У Telegram стався масштабний збій

Станом на 13:45 Downdetector отримав понад 720 репортів про погану роботу Telegram

У соціальній мережі Telegram вдень 18 лютого спостерігається збій у роботі. Користувачі скаржаться, що у них не відправляються повідомлення, а також зникли папки.

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Наявність проблем з Telegram підтвердив офіційний сервер Downdetector.

Станом на 13:45 Downdetector отримав понад 720 репортів про погану роботу Telegram. Зокрема 58% користувачів скаржаться на підключення до сервера, 36% користувачів повідомляють про проблеми із додатком, та 6% відчули збій при відправленні/отриманні повідомлень.

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Нагадаємо, у соціальній мережі телеграм ввечері 28 грудня спостерігали збої у роботі. Користувачі жалілися, що вони не могли нормально користуватися мережею.

Зокрема, серед проблем була неможливість оновити чати «Телеграму». Також там не відправлялися повідомлення.