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У застосунку Monobank з'явилась нова функція

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У застосунку Monobank з'явилась нова функція
Застосунок пропонує нову функцію
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відтепер розділити чек між кількома людьми буде простіше

У додатку Monobank з'явилася нова функція «Групові витрати». За допомогою неї можна розділити чек між кількома людьми. Про це повідомляє співзасновник банку Олег Гороховський.

«Уявіть: щоп’ятниці ви ходите з колегами в більярд. Завжди хтось один заплатить за всі напої, хтось – за бронь столу, а хтось – за кухню. Ділити ці чеки між усіма, хто їв/пив/відпочивав, тепер дуже просто Ви створюєте групу з контактами, потім додаєте туди витрати з вашої виписки або вводите їх вручну й вибираєте – хто з контактів скільки винен», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб скористатися послугою, потрібно натиснути «Переказати на картку», далі – «Групові витрати». Також можна раз на добу відправити нагадування від Monobank усім, хто ще не повернув гроші.

Нагадаємо, що у серпні Monobank зазнав масштабної DDoS-атаки. За 3 год банк отримав близько мільярда запитів.

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Теги: банк українці застосунок

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