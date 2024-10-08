Нідерландські банки розморозили активи РФ на понад 500 млн євро – Telegraaf

Розмороження коштів відбулося «внаслідок надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників»

Фінансові організації у Нідерландах розморозили близько 560 млн євро російських активів. Про це повідомляє Telegraaf із посиланням на документи, надіслані до парламенту міністром закордонних справ Каспаром Вельдкамом.

У січні в парламенті країни було оголошено, що загальна сума заморожених російських активів становитиме 660 млн євро, проте до 1 липня було заблоковано 97,2 млн євро.

Як зазначено в документі, розмороження коштів відбулося «внаслідок надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників».

Значна частина суми, а саме 430 млн євро належить двом компаніям РФ, як зазначено в додатку до документа. Зокрема, 230 млн євро від конкретної компанії більше не підлягали заморожуванню, оскільки компанія через спеціальну конструкцію була «формально відсторонена» від російського власника.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся із з головою Євроради Шарлем Мішелем та обговорив з ним можливість використання російських заморожених активів.

Як відомо, австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) підписав угоду з інвестором з Об'єднаних Арабських Еміратів про продаж та вихід зі складу бенефіціарних власників білоруського Пріорбанку.

До слова, найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, з 2022 року закрив близько 20 тис. рахунків, які належали семи тисячам громадян Росії. Фінансова організація залишила активними лише рахунки росіян пенсійного віку.