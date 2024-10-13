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Військові РФ повідомили, як допомагають ЗСУ – The Telegraph

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Військові РФ повідомили, як допомагають ЗСУ – The Telegraph
Деякі військові РФ співпрацюють з Україною
фото з відкритих джерел

Багато російських солдатів співпрацюють з українськими спецслужбами

Сотні, а можливо й тисячі російських солдатів з лав окупаційної армії співпрацюють з українськими спецслужбами та партизанськими групами. Вони займаються диверсійною діяльністю, виводять з ладу техніку ворога і передають важливі розвідувальні дані для Збройних Сил України. Про це повідомляє The Telegraph.

Один із російських солдатів строкової служби, який співпрацює з українською стороною, розповів в інтерв'ю британському виданню про те, як у липні підпалив окоп свого підрозділу на лівому березі Дніпра. Полум'я швидко поширилося, охопивши бліндаж сусіднього підрозділу, що призвело до загибелі деяких окупантів, які намагалися врятувати боєприпаси та зброю.

«Поки вони намагалися загасити вогонь і зберегти продовольчі запаси, полум'я охопило ще більшу територію, спричинивши опіки у багатьох солдатів», – повідомив солдат, ім'я якого не розголошують з міркувань безпеки.

Також зазначається, що цей російський військовий нещодавно був завербований українським кримськотатарським рухом спротиву окупації «АТЕШ».

«Я добре знав цю територію, оскільки я був там протягом тривалого часу. Я вважаю, що виконав свою роботу добре, можливо навіть більше. Результати перевершили наші очікування», – сказав він британським журналістам.

Наразі рух «АТЕШ», який був утворений в окупованому Криму влітку 2022 року, має понад 2000 бійців опору.

За словами речника цієї партизанської групи, вони діють на всіх окупованих територіях України та в самій Росії, проникаючи глибоко в російську армію, і «ми постійно зростаємо».

Підпільники співпрацюють з українською розвідкою та іншими рухами опору, покладаючись на глибокі знання місцевих жителів про місцевість, та дедалі частіше – на самих російських солдатів.

Зазначається, що до руху долучилися «десятки росіян, які були втягнуті у війну, у якій вони не хотіли брати участь».

«Майже з самого початку до нас приєднуються російські солдати, які допомагають отримувати інформацію як на передовій, так і в тилу в Криму та у Росії. Але наразі ми спостерігаємо значне збільшення кількості російських військових, які поповнюють наші лави», - зазначив речник «АТЕШ».

Інший російський військовий, завербований українськими партизанами, працює на авіабазі РФ за кілька сотень кілометрів від українського кордону, відстежуючи переміщення літаків і доставки зброї.

Агент описав аеродром як «один із найбільших боєздатних аеродромів у Росії», і там розміщені деякі найсучасніші російські винищувачі, які застосовуються окупантами для регулярних ракетних ударів по містах України.

«Тут я виступаю очима та вухами АТЕШ», – розповів російський солдат у бесіді з The Telegraph.

Нагадаємо, в Донецькій області партизани руху «АТЕШ» виявили склад окупантів, на який боєприпаси звозили протягом кількох днів вантажівками. 

До слова, в окупованому Севастополі українські партизани провели розвідку одного із складів боєприпасів росіян та зробили фотознімки цього об'єкта. 

Раніше стало відомо, що партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів. 

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Теги: боєприпаси солдат аеродром партизани війна українці росія

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