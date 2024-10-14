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У застосунку «Резерв+» з'являться нові корисні функції

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У застосунку «Резерв+» з'являться нові корисні функції
У застосунку «Резерв» буде більше функцій
фото з відкритих джерел

В оновленому застосунку можливо буде оформити відстрочку онлайн

В Україні запустять новий «Резерв+». Про це заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко. 

За словами чиновниці, найближчим часом у «Резерві+» запрацює сервіс з оформлення відстрочки для військовозобов'язаних та онлайн-рекрутинг.

«Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобов'язаних та держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн-рекрутинг», – написала вона.

Чорногоренко також уточнила, які саме відстрочки планують реалізувати в автоматичному режимі. За її словами, у «Резерві+» з'являться відстрочки для студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю. Зміни будуть доступні вже цієї осені. Що ж до інших видів відстрочок, з них розробники продовжують роботу.

Як відомо, до оновленого «Резерву+» планують додати можливість оформлення трьох типів відстрочок онлайн: для батьків багатодітних сімей, для людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання. Також має з'явитися функція онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватись «у два кліки».

Також можна буде включити фото до електронного військово-облікового документа, отримати онлайн-напрямок на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Раніше Чорногоренко зазначила, що є ще кілька послуг ТЦК, які планують перевести до «Резерву+», але не уточнила, які саме.

«Є великий план, як перетворити «Резерв+» на ТЦК онлайн», – заявила чиновниця.

Зазначимо, що раніше українцям на «Резерв+» почали надходити повідомлення про порушення з проханням терміново з'явитися до ТЦК. Як з'ясувалося, це могла бути помилка в системі, бо якщо людина дійсно має проблеми, її викликають повісткою.

Нагадаємо, нещодавно застосунок припиняв на кілька годин роботу через планові технічні роботи. 

Нагадаємо, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів. 

До слова, користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах. 

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Теги: навчання застосунок мобілізація війна Україна бронювання від мобілізації

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