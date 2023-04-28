Україна хоче врегулювати роботу Telegram

Мінкульт намагався комунікувати з Telegram і запрошував його до діалогу. Утім у компанії на контакт не вийшли

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що необхідно регулювати роботу Telegram. Це питання наразі перебуває на рівні обговорення. Про це він заявив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

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Ткаченко зазначив, що необхідно провести експертну оцінку того, у який спосіб відбуватиметься взаємодія між державою і соцмережею.

«Telagram створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон «Про медіа», відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому Telegram – це питання, яке потребує реально експертного обговорення», – зазначив Ткаченко.

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Зазначається, що соцмережа має певні плюси. Одним із них є швидке донесення інформації до населення, зокрема й до тих людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Водночас за словами Ткаченка, вона має безліч анонімних телеграм-каналів і російських активностей у них.

«Окрім того, у Telegram немає зворотного зв'язку. Який він не був би у Facebook чи Google, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в Telegram, це питання непросте», – додав міністр.

Урядовець наголосив, що мови про заборону Telegram не йде. Мовиться радше про певне регулювання.

Міністерство намагалося комунікувати з Telegram і запрошувало його до діалогу. Утім у компанії на контакт не вийшли.

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Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні через Telegram-чати.