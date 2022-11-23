Як залишатися на звʼязку в критичній ситуації – рекомендації Держспецзв'язку

Держспецзв'язку рекомендує обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України рекомендує обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму. Відповідне повідомлення з'явилось на сторінці у Facebook Держспецзв'язку.

Ворог атакував інфраструктуру по всій країні, у тому числі мішенню ворога знову стали обʼєкти, які забезпечують роботу звʼязку. У звʼязку з цим Держспецзв'язку рекомендує обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму:

використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість – до речі, деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi;

за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;

віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;

скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;

встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube;

вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах:

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкніть «Автозавантаження медіа»

Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію «Фонове завантаження» / у розділі «Через мобільну мережу» вимкніть «Автозавантаження медіа» якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;

завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Відзначимо, що у Молдові також пропало світло після ракетних атак РФ по Україні.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.