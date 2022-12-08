Як довго працюватимуть зв'язок, радіо і ТБ в разі блекауту: роз'яснення Держспецзв'язку

У Держспецзв'язку розповіли, як довго працюватимуть радіо і ТБ в разі блекауту

При блекауті радіо, ТБ та мобільний зв’язок протримаються щонайменше три доби

У випадку повного зникнення електроенергії на території України частина радіостанцій і телеканалів працюватимуть ще щонайменше три дні. Про це повідомив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь у ефірі телемарафону.

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«На сьогоднішній день п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох діб, так само й телевізійні канали, телемарафон – зарезервовано подачу телесигналу на три доби. Далі це залежить від доставки палива. Телебачення і радіо будуть працювати. Українське радіо працює в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію», – розповів він.

Держава також забезпечує можливості доставки сигналу протягом трьох діб для Концерну радіомовлення і телевеж.

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Голова Державної служби спеціального зв'язку також прокоментував можливе зникнення мобільного зв'язку. За його словами, зараз працюють 82% базових станцій, у Луганській та Херсонській області їх відновлюють. Після масованого ракетного удару в Україні не працювало близько 45% базових станцій, сказав він. Кожну базову станцію не можуть забезпечити генераторами.

«Більшість базових станцій операторів зарезервовані акумуляторами, але коли зникає світло всі з WiFi-мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію, – і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години», – додав він.

Крім цього, Щиголь розповів, що Рада національної безпеки й оборони України та президент Володимир Зеленський доручили всім операторам зарезервувати зв’язок у критичних точках мінімум на три дні. За словами глави Держспецзв'язку, ця робота вже триває.

«Підводяться мережі, по-перше, до «Пунктів незламності”. Кожен «Пункт незламності» повинен бути зарезервований фіксованим зв’язком мінімум також на три доби. І ми зараз цю роботу з операторами практично щоденно виконуємо», – додав Щиголь.

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Нагадаємо, раніше Держспецзв'язку повідомляло, що доступність базових станцій мобільного зв'язку в Україні перевищує 83%