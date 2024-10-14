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Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до Москви: мета візиту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до Москви: мета візиту
Візит кардинала Маттео Марія Дзуппі до Москви відбувається в межах місії, дорученої Папою Франциском
фото: ANSA

Кардинал Маттео Дзуппі розпочав новий візит до Москви

Кардинал Маттео Марія Дзуппі розпочав візит до Москви в межах місії, дорученої Папою Франциском. Мета – сприяти возз'єднанню українських сімей, обміну полоненими та досягненню миру. Про це повідомляє La repubblica.. 

«Сьогодні кардинал Маттео Дзуппі розпочав новий візит до Москви в межах місії, дорученої йому минулого року Папою Франциском, щоб зустрітися з владою та оцінити подальші зусилля щодо сприяння возз’єднання сімей українських дітей та обміну полоненими, з метою досягнення миру, на який так сподіваються», – підтвердив очільник прес-служби Ватикану Маттео Бруні.

Нагадаємо, у Ватикані Папа Римський Франциск 11 жовтня прийняв на аудієнції президента України Володимира Зеленського. Володимир Зеленський розповів про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. Він запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході.  Президент зазначив, що в російському полоні перебувають поранені, важкохворі, жінки та діти. Окремо Володимир Зеленський зробив наголос на полонених журналістах і розповів, що напередодні стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Він попросив Понтифіка сприяти поверненню додому українських журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, усіх захоплених у полон. На зустрічі домовилися, що Україна передасть список полонених журналістів.Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.

 

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Теги: Україна Італія росія Папа Римский полон

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