В Україні вперше в тестовому режимі запрацював 5G

ЄС планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року

Зараз мережі 5G вже працюють у понад 90 країнах світу.

Сьогодні, 27 травня в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається що інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Телеміст проводився на території інноваційного центру «Промприлад» в Івано-Франківську та офісі Vodafone у Києві – одних з перших в Україні майданчиків, де можна було протестувати 5G за допомогою смартфонів і планшетів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив що Україна має розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну. «Сподіваюсь, дуже скоро зможемо масштабувати технологію», – додав Федоров.

Зараз мережі 5G вже працюють у понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує до 2025 року забезпечити покриттям 5G усі міста та основні транспортні шляхи.

Тестовий запуск 5G в Україні є важливим кроком на шляху до масштабного впровадження цієї новітньої технології в країні. 5G забезпечує набагато вищі швидкості передачі даних та кращу якість зв'язку в порівнянні з попередніми поколіннями мереж.

Нагадаємо, у 2021 році уряд почав готувати українців до переходу на зв’язок нового покоління. Для цього міністерство Цифрової трансформації спільно з Huawei та Vodafone запустила 5G Lab – технологічний майданчик, на якому є покриття мережею 5G.