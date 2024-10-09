Операційний директор «Метінвесту» оцінив масштаби кадрового голоду в Україні

Без економіки та податків ще ніхто не виграв війни – СОО «Метінвесту» для Suddeutsche Zeitug

Компанія «Метінвест» зіткнулася з великим викликом, повʼязаним з дефіцитом кадрів. Про це найбільшій щоденній газеті Німеччини Suddeutsche Zeitug розповів операційний директор компанії Олександр Мироненко.

Мироненко розповів, що наразі компанії бракує 4 тис. співробітників – це п'ята частина від потрібної кількості. І однією з основних причин дефіциту є мобілізація.

«Ми є однією з провідних компаній у питанні мобілізації та залишаємося нею від самого початку. У нас працює близько 60 тис. співробітників, і з них понад 8 тис. співробітників перебувають на передовій. На жаль, понад 600 наших працівників уже загинули. Щомісяця у наших компаніях мобілізують від 100 до 170 співробітників. І дуже складно знайти нових людей», – каже Мироненко.

Він пояснив, що багато українських чоловіків обирають неофіційне працевлаштування, щоб уникнути уваги військкоматів і не бути мобілізованими до армії. Забронювати ж потрібну кількість працівників «Метінвест» не може – не дозволяє законодавство.

«Ми можемо забронювати тільки половину працівників. Зараз ми ведемо переговори з урядом про можливість бронювання 60 або 80% працівників. Звісно, можна відправити всіх на фронт, але без економіки та податків ще ніхто не виграв війни», – наголосив Мироненко.

Він також уточнив, що за перше півріччя 2024 року «Метінвест» сплатив майже 10 млрд грн (трохи менше ніж 217 мільйонів євро) податків і зборів. Як відомо, Група «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.