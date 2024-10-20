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Андрій Сибіга здійснить візит до Туреччини: названо дату та мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Андрій Сибіга здійснить візит до Туреччини: названо дату та мету
У Стамбулі Андрій Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку
фото: Офіс президента

У Стамбулі міністр проведе зустрічі з турецькими оборонними компаніями

З 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Туреччини. Там він проведе перемовини з ключових питань українсько-турецької співпраці. Про це повідомляє МЗС.

«В Анкарі заплановані переговори глави МЗС України з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом», – йдеться у повідомленні.

МЗС наголошує, що у фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства та безпека у Чорному морі.

Також зазначається, що Україна обговорить з Туреччиною план перемоги Володимира Зеленського, інтеграцію України до НАТО та формулу миру.

«У Стамбулі міністр проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку «Saha expo 2024», де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями. У ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини», – наголосили в МЗС.

Нагадаємо, 19 жовтня Україну відвідав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він здійснив перший візит до Києва на цій посаді.

Також міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що незабаром Україна отримає літаки Mirage 2000. Перші винищувачі надійдуть на початку 2025 року.

Теги: Туреччина Україна Андрій Сибіга МЗС Чорне море

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