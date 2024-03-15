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Знищення корвета «Сергій Котов»: британська розвідка назвала наслідки для керівництва флоту РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Знищення корвета «Сергій Котов»: британська розвідка назвала наслідки для керівництва флоту РФ
Головнокомандувач російського флоту втратив посаду
фото з відкритих джерел

У військово-морських силах відбулися ротації 

Після 10 березня Головкома військово-морських сил РФ адмірала Миколу Євменова, швидше за все, було усунуто з посади та замінено командувачем Північного флоту адміралом Олександром Моїсеєвим. Такі ротації відбулися після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, звільнення адмірала Євменова сталося після відставки другого командувача Чорноморського флоту з лютого 2022 року і послідувало за втратою корвету «Сергій Котов» 5 березня 2024 року, дев'ятого великого судна, втраченого внаслідок дій України з моменту вторгнення Росії в Україну.

За даними британської розвідки, хоча адмірал Моїсеєв був кадровим підводником, до призначення на посаду командувача Північного флоту він командував Чорноморським флотом у період з 2018 до 2019 року.

«Ймовірно, перше завдання адмірала Моїсеєва на посаді головкому ВМФ буде стабілізація безпеки ситуації на Чорному морі та зміни, спрямовані на підвищення боєздатності Чорноморського флоту в регіоні», – зазначили у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що у Росії відправлено у відставку головнокомандувача військово-морським флотом Миколу Євменова.

Повідомляється, що на місце Євменова призначено адмірала Олександра Мойсеєва, який раніше командував Північним флотом. Російська преса пише, що призначення «вже доведено до особового складу». Водночас військово-політичне командування РФ поки що офіційно подію не коментувало. Євменов обіймав посаду головнокомандувача ВМФ Росії з травня 2019 року. Після початку повномасштабного вторгнення до України він потрапив під санкції США, Євросоюзу, Британії та інших країн.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов».

 

Теги: розвідка корабль флот звільнення британська розвідка

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