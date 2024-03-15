Знищення корвета «Сергій Котов»: британська розвідка назвала наслідки для керівництва флоту РФ

У військово-морських силах відбулися ротації

Після 10 березня Головкома військово-морських сил РФ адмірала Миколу Євменова, швидше за все, було усунуто з посади та замінено командувачем Північного флоту адміралом Олександром Моїсеєвим. Такі ротації відбулися після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, звільнення адмірала Євменова сталося після відставки другого командувача Чорноморського флоту з лютого 2022 року і послідувало за втратою корвету «Сергій Котов» 5 березня 2024 року, дев'ятого великого судна, втраченого внаслідок дій України з моменту вторгнення Росії в Україну.

За даними британської розвідки, хоча адмірал Моїсеєв був кадровим підводником, до призначення на посаду командувача Північного флоту він командував Чорноморським флотом у період з 2018 до 2019 року.

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«Ймовірно, перше завдання адмірала Моїсеєва на посаді головкому ВМФ буде стабілізація безпеки ситуації на Чорному морі та зміни, спрямовані на підвищення боєздатності Чорноморського флоту в регіоні», – зазначили у міноборони Британії.

Раніше повідомлялося, що у Росії відправлено у відставку головнокомандувача військово-морським флотом Миколу Євменова.

Повідомляється, що на місце Євменова призначено адмірала Олександра Мойсеєва, який раніше командував Північним флотом. Російська преса пише, що призначення «вже доведено до особового складу». Водночас військово-політичне командування РФ поки що офіційно подію не коментувало. Євменов обіймав посаду головнокомандувача ВМФ Росії з травня 2019 року. Після початку повномасштабного вторгнення до України він потрапив під санкції США, Євросоюзу, Британії та інших країн.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило знищення російського корабля «Сергій Котов».