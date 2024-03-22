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Білий дім повідомив, чи причетна Україна до теракту в Москві

Катерина Іванова
glavcom.ua
Білий дім повідомив, чи причетна Україна до теракту в Москві
«Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини», – заявив Кірбі журналістам
Фото: reuters

У Білому домі заявили, що кадри стрілянини в російській столиці були «жахливими і на них просто важко дивитися»

Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей. Це стало відомо зі слів координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

«Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини. На цій ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною», – заявив Кірбі журналістам.

У Білому домі також заявили, що кадри стрілянини в російській столиці були «жахливими і на них просто важко дивитися».

Нагадаємо, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих. Кілька людей у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. 

Telegram-канали написали про щонайменше 40 загиблих та понад 100 поранених станом на 20:15. За попередніми даними, понад 100 осіб заблоковано вогнем у будівлі «Крокус сіті Хол». Пожежники не можуть почати гасити пожежу та рятувати людей, оскільки очікують на спецпідрозділи.

Згодом розвідка відреагувала на теракт в Росії.

Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Теги: провокація стрілянина Україна напад українці путін теракт розвідка

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