Білий дім повідомив, чи причетна Україна до теракту в Москві

«Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини», – заявив Кірбі журналістам

У Білому домі заявили, що кадри стрілянини в російській столиці були «жахливими і на них просто важко дивитися»

Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до збройного нападу на концертний зал у Підмосков’ї, під час якого загинули десятки людей. Це стало відомо зі слів координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

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«Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини. На цій ранній стадії я б не радив вам шукати будь-якого зв'язку з Україною», – заявив Кірбі журналістам.

У Білому домі також заявили, що кадри стрілянини в російській столиці були «жахливими і на них просто важко дивитися».

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Нагадаємо, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих. Кілька людей у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро.

Telegram-канали написали про щонайменше 40 загиблих та понад 100 поранених станом на 20:15. За попередніми даними, понад 100 осіб заблоковано вогнем у будівлі «Крокус сіті Хол». Пожежники не можуть почати гасити пожежу та рятувати людей, оскільки очікують на спецпідрозділи.

Згодом розвідка відреагувала на теракт в Росії.

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Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота.