Новообраним депутатам сьогодні покажуть, як працює система «Рада»



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Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться завтра, 29 серпня

Новообрані народні депутати у середу, 28 серпня, матимуть можливість ознайомитися з особливостями роботи системи «Рада» для голосування у залі засідань парламенту.

Про це йдеться в повідомленні Головного організаційного управління Верховної Ради.

«28 серпня 2019 року об 11:00 в залі засідань Верховної Ради України відбудеться організаційна зустріч новообраних народних депутатів України дев'ятого скликання з керівництвом Апарату Верховної Ради України та керівниками головних структурних підрозділів Апарату, під час якої обранці матимуть можливість ознайомитися з особливостями роботи системи «Рада», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на підготовчому засіданні перед першою сесією нового скликання ВР було затверджено склад та керівництво парламентських комітетів. Абсолютну більшість керівних посад у комітетах отримали представники «Слуги народу».

Обрана депутатка від «ЄС» Ірина Геращенко заявила, що такий розподіл є «демократичним у лапках». Вона сказала, що фракція «Європейська солідарність» входить у «чорний список», тому й отримала так мало посад.

Загалом представники «Слуги народу» отримали близько 70 керівних посад (крім голови — посади заступників та секретарів) у комітетах, «Опозиційна платформа — за життя» — 15 посад, «Батьківщина» — 14, «Голос» — 13, позафракційні — 10, «Європейська солідарність» — 4.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, цього дня планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують.



