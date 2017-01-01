Стоп шкільний терор: як зупинити дитяче насилля (трансляція прес-конференції)

Дослідники звернуть увагу на українські особливості булінгу та специфіку протистояння цьому явищу у нашій країні

Сьогодні, 28 листопада, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Стоп шкільний терор: як зупинити дитяче насилля» (Дослідження) Запрошені гості: Олег Зарубінський, директор Українського інституту дослідження екстремізму (УІДЕ); Богдан Петренко, автор дослідження, заступник директора УІДЕ.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дослідники звернуть увагу на українські особливості булінгу та специфіку протистояння цьому явищу у нашій країні

Сьогодні, 28 листопада, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Стоп шкільний терор: як зупинити дитяче насилля» (Дослідження)

Запрошені гості:

Олег Зарубінський, директор Українського інституту дослідження екстремізму (УІДЕ);

Богдан Петренко, автор дослідження, заступник директора УІДЕ.

Експерти Українського інституту дослідження екстремізму викладуть результати дослідження проблеми булінгу в шкільному середовищі. Розкажуть про причини, які стимулюють дітей цькувати одне одного та наслідки знущань для жертв насилля, переслідувачів та дітей, на чиїх очах відбуваються знущання.

Дослідники звернуть увагу на українські особливості булінгу та специфіку протистояння цьому явищу у нашій країні. Проаналізують західний досвід протистояння шкільному терору. Дадуть рекомендації школам та державним органам, які дозволяють знизити насилля у школах. Поділяться алгоритмом для батьків – як діяти у ситуації, коли дитина стала жертвою знущань у школі.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

Український інститут дослідження екстремізму та Інформаційне агентство «Главком» за підтримки Уповноваженого президента України з прав дитини презентують спеціальний проект з протидії булінгу в школі «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»)

Ми зібрали найкращих експертів з проблеми насилля у школі: дитячих та шкільних психологів, законодавців, керівників державних структур, що займаються проблемами дитинства, експертів з юриспруденції, науковців та громадських діячів, які поділяться практичними навичками та теоретичними знаннями зі способів протидії булінгу і порадять батькам і дітям, як протидіяти психологічному та фізичному насиллю в школі. Свої життєві історії, пов'язані із знущанням у школі, розкажуть також відомі люди, зірки шоу-бізнесу, політики та звичайні батьки, які змогли знайти рецепти протидії шкільному терору.

Читайте також: