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    Обстріл Одеси: мер розповів, куди влучили ракети окупантів

    Одесити бачили вранці вогонь та чорний дим - Обстріл Одеси: мер розповів, куди влучили ракети окупантів
    Одесити бачили вранці вогонь та чорний дим
    фото з відкритих джерел

    Геннадій Труханов повідомив, що загиблих та поранених немає

    Мер Одеси Геннадій Труханов розповів про ситуацію після ракетного удару по місту. В ефірі інформаційного телемарафону він зазначив, що окупанти влучили у житлові будинки.

    За його словами, загиблих та поранених немає

    «Пошкоджено будинки – вибито скло, зруйновано покрівлі дахів від уламків. Комунальні служби вже на місці. Ми надаватимемо всю необхідну допомогу тим, у кого пошкоджено житло. Ситуація контролюється в даний час. Хочу попросити громадян зберігати спокій», – сказав Труханов.

    Нагадаємо, Одесу атакували з повітря, у деяких районах пожежа. Частину ракет збили ППО.

    вибухи пролунали в Одесі уранці 3 квітня після оголошення повітряної тривоги.

    Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Це також допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.

    1 квітня окупанти завдали ракетного удару по Одещині. Три ракети були запущені з окупованого Криму.

    Крім того, окупанти не влучили в цілі завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони.

    Раніше стало відомо, що окупанти готуються вдарити по Одесі крилатами ракетами (відео).

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    Обстріл Одеси: мер розповів, куди влучили ракети окупантів