Сергій у військовій амуніції пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин

Сергія Проневича знайшли мертвим через тиждень після зникнення

На Сумщині російські нелюди катували та вбили рекордсмена України Сергія Проневича. 2019 року в повній військовій амуніції Сергій пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин. Про загибель спортсмена повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

За її інформацією, тіло Проневича знайшли вже після визволення Боромлі, через тиждень після його зникнення.

«Найкращі люди країни, цвіт і надія нації, розтоптана брудним чоботом…», – написала Вєтрова.

Раніше у мережі було розміщене відео про те, який нині вигляд має Сумська область.

Зокрема, після приходу сюди «русского міра» водії тепер змушені їздити розбитими дорогами та мостами.

Нагадаємо, на території Сумської області окупантами сформовано «коридор», яким відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на Росію. Для цього до Конотопського району зайшла велика кількість військ з території держави-терориста.

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