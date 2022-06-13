Артилеристи накрили вогнем загарбників на переправі (відео)
Збройні сили вкотре зупинили просування ворога
Українська артилерія завадила окупантам здійснити переправу на Дніпропетровщині.
Відео з вдалими діями опублікувала прес-служба 98 батальйону тероборони «Азова»
«Ювелірна робота артилеристів України не перестає дивувати! Намагання орків подолати переправу, але ЗСУ проти!», – написали бійці «Азова»
Нагадаємо, завдяки ССО України спалено три ворожі «Гради».
Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем українські захисники знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО.