Артилеристи накрили вогнем загарбників на переправі (відео)

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Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем українські захисники знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО .

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