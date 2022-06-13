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    Артилеристи накрили вогнем загарбників на переправі (відео)

    Окупанти були знищені прицільним вогнем - Артилеристи накрили вогнем загарбників на переправі (відео)
    Окупанти були знищені прицільним вогнем
    скріншот з відео

    Збройні сили вкотре зупинили просування ворога

    Українська артилерія завадила окупантам здійснити переправу на Дніпропетровщині.

    Відео з вдалими діями опублікувала прес-служба 98 батальйону тероборони «Азова»

    «Ювелірна робота артилеристів України не перестає дивувати! Намагання орків подолати переправу, але ЗСУ проти!», – написали бійці «Азова»

    Нагадаємо, завдяки ССО України спалено три ворожі «Гради».

    Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем українські захисники знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Артилеристи накрили вогнем загарбників на переправі (відео)