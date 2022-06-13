Чи готується світ до ще масштабнішої війни?
Більшість країн відмовляються визнавати реальність
Чому значна частина Індо-тихоокеанського регіону, Азії, Африки, Близького сходу досі вірить в те, що війна Росії проти України може бути завершена сьогодні перемовинами?
Якщо спростити, думаю, з тих же причин, з яких багато хто, в тому числі в Україні, не вірив, що вторгнення буде
Бо якщо повірити, потрібно рити окопи, перебудовувати з ніг на голову економіку, змінюватися, відмовлятися на кілька років від комфортного життя і визнати минулі помилки
Кожній з країн, яка досі вірить в мир, не хочеться всього цього робити
А якщо визнати, що миру найближчим часом не досягнути, то потрібно: комусь, щоб захиститися від Росії, комусь від КНР, і всім від безлічі кризи, які охоплюють планету одночасно
І чим довше вони не визнаватимуть неминуче, чим завзятіше танцюватимуть на наших граблях, тим болючішою виявиться реальність
Ми дорого заплатили за не вірю
Їх ціна може бути ще вищою
Джерело: блог Агії Загребельської