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    Думки вголос

    Чи готується світ до ще масштабнішої війни?

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

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    Агресія Росії проти України може бути лише початком катастрофічних процесів для всього світу - Чи готується світ до ще масштабнішої війни?
    Агресія Росії проти України може бути лише початком катастрофічних процесів для всього світу
    зображення з відкритих джерел

    Більшість країн відмовляються визнавати реальність

    Чому значна частина Індо-тихоокеанського регіону, Азії, Африки, Близького сходу досі вірить в те, що війна Росії проти України може бути завершена сьогодні перемовинами?

    Якщо спростити, думаю, з тих же причин, з яких багато хто, в тому числі в Україні, не вірив, що вторгнення буде

    Бо якщо повірити, потрібно рити окопи, перебудовувати з ніг на голову економіку, змінюватися, відмовлятися на кілька років від комфортного життя і визнати минулі помилки

    Кожній з країн, яка досі вірить в мир, не хочеться всього цього робити

    А якщо визнати, що миру найближчим часом не досягнути, то потрібно: комусь, щоб захиститися від Росії, комусь від КНР, і всім від безлічі кризи, які охоплюють планету одночасно

    І чим довше вони не визнаватимуть неминуче, чим завзятіше танцюватимуть на наших граблях, тим болючішою виявиться реальність

    Ми дорого заплатили за не вірю

    Їх ціна може бути ще вищою

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чи готується світ до ще масштабнішої війни?