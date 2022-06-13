Російський історик пояснив, чому вважає Путіна дурнем

Нікто в російських спецслужбах не вірив, що Путін почне війну

Російський історик, дослідник сталінського режиму, який емігрував до Німеччини наприкінці 90-х, Дмитро Хмельницький вважає президента Росії Володимира Путіна дурнем, адже він створив таку систему у державі за якої працівники спецслужб говорять своєму лідеру тільки те, що він хоче чути, а не реальні факти. Про це Хмельницький розповів в інтерв’ю «Главкому».

Хмельницький зазначив, що і напередодні повномасштабного вторгнення в Україну працівники російських спецслужб передавали тільки вигідну російському диктатору інформацію про українську армію та озброєння. А реальні факти приховувалися, адже ніхто з працівників російських спецслужб не вірив у те, що президент розпочне війну.

«Путін, судячи з джерел із його оточення, – просто дурень. Він створив систему, за якої йому кажуть приємне. Люди швидко зрозуміли: якщо постачати правдиву інформацію, то може лаяти й не стануть, але нічого доброго не дочекаєшся. Але, якщо постачати те, що керівництву подобається, воно буде хвалити та нагороджувати. Ось і постачали, чітко розуміючи, що це не відповідає дійсності. Але, будучи абсолютно впевненими, що Путін не зважиться розпочати війну. Потрібно було бути абсолютним ідіотом, щоб розпочати повномасштабну війну в Європі. Тож це була така гра», – розповів історик.

Хмельницький зауважив, що і сам Путін чув від своїх підлеглих лише те, що йому було вигідно, а на інше він просто не зважав.

«Причому, я не сильно кидав би каміння в спецслужби. Хоч би яку інформацію вони подавали, тільки від Путіна залежало, що він зі сказаного почує. Я думаю, що ситуація була така сама, як перед Кримом (окупацією Криму, – «Главком»). 2014 року було якесь засідання, де Путіна переконали радники, що взяти Крим вдасться без втрат, і без санкцій», – додав Хмельницький.

Нагадаємо, за словами Хмельницького Росія має сьогодні гігантський протестний потенціал, набагато сильніший, ніж у останні роки радянської влади. Але зараз він ніяк не може бути реалізований.

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