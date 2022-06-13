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    Події в Україні

    Захисники спалили три ворожі «Гради» на Луганщині (відео)

    ЗСУ продовжують знищувати техніку окупантів - Захисники спалили три ворожі «Гради» на Луганщині (відео)
    ЗСУ продовжують знищувати техніку окупантів
    скрін з відео

    Ще одну установку «Град» внаслідок обстрілу будо пошкоджено

    Завдяки ССО України спалено три ворожі «Гради». Про це повідомляє командування Сил спеціальних операції ЗСУ у Facebook.

    «Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку наші оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 «Град». Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

    Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем українські захисники знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО.

    «Ще одну установку «Град» внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Корегували артилеристів оператори ССО України», – додали у командуванні.

    Раніше повідомлялося, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ 12 червня зменшили потужності ворога на самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії «Піон» і 11 рашистів.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Захисники спалили три ворожі «Гради» на Луганщині (відео)