Захисники спалили три ворожі «Гради» на Луганщині (відео)

Завдяки ССО України спалено три ворожі «Гради». Про це повідомляє командування Сил спеціальних операції ЗСУ у Facebook.

«Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку наші оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 «Град». Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем українські захисники знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО.

«Ще одну установку «Град» внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Корегували артилеристів оператори ССО України», – додали у командуванні.

Раніше повідомлялося, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ 12 червня зменшили потужності ворога на самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії «Піон» і 11 рашистів.