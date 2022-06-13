Захисники спалили три ворожі «Гради» на Луганщині (відео)
Ще одну установку «Град» внаслідок обстрілу будо пошкоджено
Завдяки ССО України спалено три ворожі «Гради». Про це повідомляє командування Сил спеціальних операції ЗСУ у Facebook.
«Під час розвідки тилів противника на Сєвєродонецькому напрямку наші оператори виявили кілька установок РСЗВ БМ-21 «Град». Саме їх противник застосовував для обстрілів Сєвєродонецька, інших населених пунктів і позицій Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.
Встановивши точні координати ворожих машин з допомогою безпілотного комплексу, наші вояки передали ці дані артилеристам НГУ – воїнам гаубичних розрахунків М777. Влучним вогнем українські захисники знищили три з чотирьох установок ворожих РСЗО.
«Ще одну установку «Град» внаслідок обстрілу будо пошкоджено. Корегували артилеристів оператори ССО України», – додали у командуванні.
Раніше повідомлялося, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ 12 червня зменшили потужності ворога на самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії «Піон» і 11 рашистів.