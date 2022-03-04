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    Батьки полонених росіян не хочуть зупиняти війну (відео)

    І ці люди хочуть щось диктувати світу? - Батьки полонених росіян не хочуть зупиняти війну (відео)
    І ці люди хочуть щось диктувати світу?
    скріншот з відео

    Росіяни вкотре демонструють ницість свого світогляду

    Триває дев'ята доба повномасштабного вторгнення росії.

    Українська армія невтомно боронить рідну землю та бере в полон окупантів. Одному з них дали поговорити з матір'ю:

    – Мамо, я в полоні, нас убивають, усю мою роту поклали…
    – Як у полоні, нам по телевізору показують, що ви села звільняєте…
    – Та у них все нормально було, нас на**али, мам, просто живуть собі люди… Ви маєте зупинити це мам, виходьте на акції…
    – Так а я тут до чого, синку?

    Увага! Активно використається ненормативна лексика!

    Нагадаємо, відтоді, як росіяни почали цинічно обстрілювати Харківщину, загинуло вже 188 людей. Серед них – п’ятеро дітей. Такі дані станом на 18:00 4 березня повідомили у Нацполіції. Вони загинули від поранень під час артобстрілів та бойових дій.

    Серед 188 загиблих осіб було 122 цивільних громадян, зокрема п’ятеро дітей. Під час артобстрілів поранили 394 особи, з них 290 – цивільні громадяни.

    Теги: Росія армія війна полон батьки #stoprussia
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    Батьки полонених росіян не хочуть зупиняти війну (відео)