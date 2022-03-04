Батьки полонених росіян не хочуть зупиняти війну (відео)

Росіяни вкотре демонструють ницість свого світогляду

Триває дев'ята доба повномасштабного вторгнення росії.

Українська армія невтомно боронить рідну землю та бере в полон окупантів. Одному з них дали поговорити з матір'ю:

– Мамо, я в полоні, нас убивають, усю мою роту поклали…

– Як у полоні, нам по телевізору показують, що ви села звільняєте…

– Та у них все нормально було, нас на**али, мам, просто живуть собі люди… Ви маєте зупинити це мам, виходьте на акції…

– Так а я тут до чого, синку?

Увага! Активно використається ненормативна лексика!

Нагадаємо, відтоді, як росіяни почали цинічно обстрілювати Харківщину, загинуло вже 188 людей. Серед них – п’ятеро дітей. Такі дані станом на 18:00 4 березня повідомили у Нацполіції. Вони загинули від поранень під час артобстрілів та бойових дій.

Серед 188 загиблих осіб було 122 цивільних громадян, зокрема п’ятеро дітей. Під час артобстрілів поранили 394 особи, з них 290 – цивільні громадяни.