Бої за Гостомель: українські військові показали знищених окупантів і трофеї (фото)

У знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів

За останні дві доби в боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульянівськ). Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«З українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МО, 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго і групи місцевого спротиву.

«Українські військові захопили численні трофеї. Серед них: зброя, військова техніка, штабні та особисті документи. Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву», - йдеться в повідомленні.

Міноборони зазначає, що у знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок.

Наразі місто Гостомель знаходиться під контролем українських військ.

Нагадаємо, що Гостомель одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут знаходиться аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.

Як повідомлялось, захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

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