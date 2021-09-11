США навряд чи оговтаються від ганьби – Трамп про виведення військ з Афганістану

Про це він сказав у зверненні з нагоди 20-ї річниці терактів 11 вересня

Трамп звинуватив Байдена у некомпетентності

Колишній президент США Дональд Трамп засудив «некомпетентні» дії адміністрації президента Джо Байдена при виведенні американських військ з Афганістану. Про це він заявив у своєму зверненні з нагоди 20-ї річниці терактів 11 вересня.

«Лідера нашої країни виставили дурнем, а цього в жодному разі не можна допускати. Це сталося через погане планування, неймовірну слабкість і через керівників, котрі насправді не розуміли, що відбувається», – сказав Трамп.

«Нині 20-й рік цієї війни, і він повинен був стати роком перемоги, честі й сили. Замість цього Джо Байден та його некомпетентна адміністрація зазнали поразки», – сказав Трамп.

За його словами, США «навряд чи оговтаються від ганьби», спричиненої хаотичним виходом з Афганістану.

«Однак не бійтеся, Америка знову стане великою», – додав він.

Додамо, Дональд Трамп звинуватив теперішнього президента країни Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами,

Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.