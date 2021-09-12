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    Трамп розповів про свою участь в президентських виборах 2024 року

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    Трамп візьме участь в президентських виборах 2024 року - Трамп розповів про свою участь в президентських виборах 2024 року
    Трамп візьме участь в президентських виборах 2024 року
    Фото: Carlos Barria/Reuters

    Трамп розкритикував виведення військ з Афганістану

    Колишній президент США Дональд Трамп в 20-ту річницю терактів 11 вересня побував у пожежній частині і поліцейській дільниці Нью-Йорка, де поспілкувався з американцями і розповів про плани на вибори 2024 року. Про це повідомляє The Washington Post.

    У публікації наголошується, що Трамп вирішив не приєднуватися до нинішнього президента США Джо Байдена і колишніх лідерів Штатів на офіційних церемоніях вшанування пам'яті 11 вересня на Ground Zero, колишньому місці розташування будівлі Всесвітнього торгового центру, і в Шанксвілл в штаті Пенсільванія.

    Замість цього він побував в 17-м поліцейській дільниці і сусідній пожежній частини Нью-Йорка. Виступаючи перед співробітниками правоохоронних органів і екстреної служби, Трамп розкритикував виведення військ з Афганістану.

    На питання поліцейських про те, чи планує він висуватися на пост президента США або мера Нью-Йорка в 2024 році, Трамп відповів, що «це просте рішення, яке зробить їх щасливими».

    Додамо, Дональд Трамп звинуватив теперішнього президента країни Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами,

    Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

    Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.

    Теги: США вибори Дональд Трамп президент
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    Трамп розповів про свою участь в президентських виборах 2024 року