Трамп розповів про свою участь в президентських виборах 2024 року

Трамп розкритикував виведення військ з Афганістану

Колишній президент США Дональд Трамп в 20-ту річницю терактів 11 вересня побував у пожежній частині і поліцейській дільниці Нью-Йорка, де поспілкувався з американцями і розповів про плани на вибори 2024 року. Про це повідомляє The Washington Post.

У публікації наголошується, що Трамп вирішив не приєднуватися до нинішнього президента США Джо Байдена і колишніх лідерів Штатів на офіційних церемоніях вшанування пам'яті 11 вересня на Ground Zero, колишньому місці розташування будівлі Всесвітнього торгового центру, і в Шанксвілл в штаті Пенсільванія.

Замість цього він побував в 17-м поліцейській дільниці і сусідній пожежній частини Нью-Йорка. Виступаючи перед співробітниками правоохоронних органів і екстреної служби, Трамп розкритикував виведення військ з Афганістану.

На питання поліцейських про те, чи планує він висуватися на пост президента США або мера Нью-Йорка в 2024 році, Трамп відповів, що «це просте рішення, яке зробить їх щасливими».

Додамо, Дональд Трамп звинуватив теперішнього президента країни Джо Байдена у захопленні Афганістану талібами,

Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.