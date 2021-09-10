Трамп захотів побитися з Байденом за правилами боксу

Колишній президент США вважає, що в нинішнього глави держави шансів виграти в поєдинку проти нього не буде

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що міг би зустрітися на боксерському рингу з нинішнім главою держави Джо Байденом.

«Якби мені довелося вибрати когось у суперники, крім, звичайно, боксера-професіонала, то це була б дуже небезпечна ідея. Думаю, найлегшим суперником для мене став би Джо Байден, бо я б нокаутував його дуже швидко. Він впав би за декілька секунд.

Він одного разу сказав, що хотів би зустрітися зі мною за сараєм. Знаєте, в цьому випадку у нього були б великі неприємності», – наводить слова 75-річного Трампа Independent.

Трамп зробив відсилання до слів Байдена в 2018 році, коли той заявив, що не хоче дебатувати з ним, але якби вчився з ним в одній школі, то покликав за спортзал і побив. Так Байден відреагував на злиті аудіозаписи Трампа, де він говорить, що може мацати жінок за будь-які місця і йому нічого не буде, бо він – зірка.